英國一對老夫妻日前在整理家房子搬家時，把壁爐上一個積滿厚厚灰塵的陶瓷花瓶，拿去鑑定，結果發現竟然是個已有70年歷史的老花瓶，而且還是18世紀乾隆皇帝的創作，原本鑑價約價值3萬英鎊，最後被一位大陸收藏家以26萬英鎊（約1001萬台幣）買下，讓老夫妻喜出望外賺了一筆意外之財。

綜合外媒報導，這對老夫妻1950年買下約20公分高的陶瓷蓮花花瓶，然後就一直將擺放在壁爐上當裝飾，直到日前準備搬家時，才想到這個已沾滿厚厚灰塵的老花瓶，因為認為放著也沒用，就拿去拍賣市場以2萬英鎊（約77萬台幣）起拍。

由於該花瓶是乾隆皇帝親手創作品，加上法拍市場所見不多，引起許多收藏家的興趣，從2萬英鎊起拍不久，一下子就飆到10萬英鎊（約385萬台幣），最後是由一名大陸收藏家以26萬英鎊（約1001萬台幣）得標買下，加上其餘費用，共支付了32.45萬英鎊（約1245萬台幣），足足比當初估鑑定的3萬英鎊，翻了逾10倍，讓這對老夫妻開心賺了一棟房子。

(中時新聞網)