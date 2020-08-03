BEARD X BRODIE pic.twitter.com/x6cpIxWB8G — Houston Rockets (@HoustonRockets) August 3, 2020

眼見只要贏球，公鹿就可確定提前搶下東區第1種子，沒想到火箭偏偏不同意，除了最後關頭打出9比0逆轉，更在讀秒階段展現穩定罰球，火箭最後以120比116險勝公鹿，公鹿想當東區龍頭還須等等，「字母哥」阿提托康波再神勇也沒用。

打到比賽最後關頭，公鹿取得112比104領先，沒想到火箭竟然打出一波9比0小高潮超前，儘管布魯克羅培茲最後43.1秒在籃下取分，幫助公鹿114比113領先，可是韋斯布魯克馬上在最後28.5秒兩罰俱中，火箭重新取得超前。

阿提托康波隨即切入放進兩分，可是韋斯布魯克又是兩罰俱中，此時火箭前鋒豪斯成功抄到阿提托康波的球，且站上罰球線兩罰俱中，擴大火箭領先到3分，接著米德頓連兩次三分出手沒進，哈登最後1.3秒罰進1球，確保火箭勝局。

火箭先發五人得分都上雙，韋斯布魯克貢獻全隊最高31分，外加8助攻、6籃板，「大鬍子」哈登表現不遑多讓，拿下24分、7助攻、7籃板及6抄截，豪斯16分，柯文頓15分，火箭連兩場排名賽都贏得驚險，充分展現他們韌性。

原本今天該是阿提托康波的紀錄夜，因為他拿36分、18籃板及8助攻的驚人數據，成為自從NBA與ABA合併以來，首位可以連兩場拿下35分、15籃板與5助攻以上數據的球員，可惜就算有他如此神勇表現，公鹿還是沒法拿下勝利。

(中時 )