立委涉嫌介入SOGO經營權爭奪戰，收受賄款施壓案，檢調大動作偵辦。民進黨立委蘇震清弊案纏身，80幾歲老母親得知消息後相當難過，希望兒子不要受委屈，盼能趕快有結果。

立委集體貪瀆案經台北地檢署複訊後，目前除了立委陳唐山以50萬交保、趙正宇100萬交保，另外4名現任立委，包括蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等人，以收賄重罪、逃亡以及勾串共犯、證人或滅證之虞，向法院聲請羈押。北院今下午將再次訊問李恆隆後，對於涉案8名被告一起進行裁定是否羈押，結果最快傍晚出爐。

據《聯合報》報導，蘇震清母親心疼兒子平時就沒日沒夜、勞碌奔波，如今又發生這樣的事情，相當難過，無法入睡，感覺兒子很冤枉，身為母親卻無能為力，希望能趕快有個結果，不要讓他受到委屈。

另外，蘇震清叔叔，也就是總統府秘書長蘇嘉全，也在收賄一案爆發後請辭。對此，蘇嘉全妻子洪恆珠表示，自己是看新聞才知道此案，也感嘆外界對蘇家窮追猛打，直呼「政治真的太可怕了」！

(中時新聞網)