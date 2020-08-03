國民黨立院黨團今天開記者會揭發中油招標五輕案，原本由馬來西亞公司標下，但因為中油拒絕提供歲修資料，導致該公司聯貸不成廢標，當時決標金額18.39億，再開標案，今年6月30日決標金額僅剩下4.4億。國民黨團總召林為洲質疑，中間金額落差極大，疑中間有鬼，因此正式向檢方告發，呼籲檢方介入調查。

國民黨立委林思銘表示，五輕在2014年花了3億關廠、封存，中油想把五輕設備招標出去，也探尋過國外廠商；原本有一家馬來西亞的公司用18.39億標走，該公司向中油要歲修資料卻被中油拒絕，因為這樣他們無法取得銀行聯貸而廢標。

林思銘指出，6月24日中油做第14次公開招標，6月30日被海光、基銀、高雄區企業有限公司標走，決標金額僅4.4億；林質疑，為何金額落差這麼大？中油應該要說明清楚，招標過程疑點重重，鬼影幢幢，他向中油要鑑價報告，中油也遲遲不提供，呼籲中油出面說明。

林為洲表示，歲修明明是一直以來都有在做的，怎麼可能會沒有資料？提供歲修資料就可以以18.39億賣出，卻寧可廢標重來只賣4.4億？正式告發弊案，請檢調介入調查，並呼籲馬上停止簽約幫國家省14億。

林為洲也質疑剛辭職的總統府秘書長蘇嘉全一家陸續爆發爭議，且好像都跟國營事業有關，包括蘇嘉全與姪子蘇震清的外交密件案也是帶國營事業去東南亞，蘇嘉全女婿成立的新公司馬上拿到台電千萬訂單，台電大量收購他的香氛蠟燭，蘇嘉全外甥張仲傑疑涉弊的公司唐榮也是公營公司。

林為洲說，國營事業有多少問題，也好像都跟蘇家有密切關係，要追查到底。國民黨黨團也在研擬國營事業派任董總都要做嚴格規範，否則類似弊案會層出不窮，改革國營事業的治理將是國民黨將來努力的方向。

(中時 )