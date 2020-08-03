阿里巴巴旗下螞蟻集團啟動陸港兩地A＋H股上市，外媒引述知情人士透露，高盛、美國銀行因曾參與阿里巴巴競爭對手京東等企業的上市工作，螞蟻集團的香港新股發行將被排除在外。

報導稱，阿里巴巴向高盛及美銀表示，如果要與其合作，應避免做競爭對手的生意。目前阿里巴巴持有螞蟻集團三分之一的股權。

螞蟻集團計畫在香港及上海科創板同步掛牌，有報導指，螞蟻暫時選擇中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利負責香港IPO事宜。

高盛及美銀曾協助拼多多、京東等上市，這些公司均屬阿里的競爭對手。

(工商 )