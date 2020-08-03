2020年「第19屆2020年台灣蛋糕協會 Gateaux盃蛋糕技藝競賽」接曉，台北城市科大烘焙學程大四生詹勳翰以學生之姿成功挑戰職業組拉糖工藝，作品「科技瓢蟲」，不只獲得職業組金牌，並榮獲整個比賽唯一的「大會會長賞」肯定。

詹勳翰的「科技瓢蟲」作品，探討生態危機，提醒世人隨時保護大自然，避免地球面臨病毒反撲等生態浩劫，唯妙唯肖的瓢蟲，晶瑩剔透的翅膀彷彿下一秒就要展翅舞動，獲得肯定。

2020年第19屆「2020年台灣蛋糕協會 Gateaux盃蛋糕技藝競賽」，為國內頗具盛名代表性競賽之一，承襲日本競賽規則，並有日本評審參與評分，職業組冠軍皆可代表台灣參加日本舉辦GATEAUX盃蛋糕技藝競賽，因此參賽選手各各拿出看家本領，今年競賽項目分為杏仁膏裝飾蛋糕、拉糖藝術工藝、糖花藝術工藝、巧克力工藝等9組，比賽結果於7月30日正式公布。

詹勳翰以學生身分報名挑戰職業組，他平常熱愛植物，常被優美的山與海等大自然感動，這次拉糖作品，想呈現出自然世界再也看不到被稱為農作物的保母之活生生的瓢蟲，取而代之的是一隻隻的「科技瓢蟲」，尤其時值新冠肺炎疫情之際，希望能帶給大家愛護大自然的理念。

詹勳翰表示，為了準備這次比賽苦練一個月以上，嘗試各種拉糖做法，很長時間卡在翅膀的塑形，做不出自己腦海中預想的圓弧型感覺，甚至曾經24小時未闔眼，直到拉出瓢蟲頭形、殼的美妙形狀後，才肯上床睡覺。一路來在烘焙學程主任李國溢的指導下，他了解作品整體造型的重要，讓瓢蟲隱身在植物裡，似乎下一秒像要飛起來一般，拿到了「大會會長賞」，他認為更要往新目標努力。

(中時 )