治療新冠肺炎重症的特效藥瑞德西韋今日傳出斷貨消息，衛福部食藥署召開記者會證實，目前仍未確定瑞德西韋到貨的時間，但所有通關程序都已完備，正密切與藥廠聯繫。

食藥署藥品組科長張連成表示，目前瑞德西韋的台灣分公司吉立亞醫藥正在向母廠爭取，並與食藥署保持聯繫，只要申請到一定數量就會與我們回復，食藥署將以最快速度協助通關。

目前國內還剩328劑瑞德西韋，指揮中心表示，一般治療重症病患每人療程需用6劑，若按照現行數量，約可再供54名重症患者使用。

食藥署5月時曾向美方下訂1000人次的藥品，原訂最快7月底可到貨，但至今仍無聲無息，張連成說，這是因為各國疫情狀況不同，由於台灣是疫情相對穩定的地區，疫情嚴峻的國家爭取藥品的力道會較強，但我國並非毫無爭取瑞德西韋的優勢。

張連成說，台灣擁有兩大爭取瑞德西韋的優勢，那就是先前曾參加過臨床試驗，以及在短時間評估出療效與安全性的許可證。

外傳美國鎖住3個月的瑞德西韋藥量，食藥署對此是否有所掌握？張連成表示，那是媒體報導，目前並沒有收到藥廠給予相關的資訊。

前陣子中研院、國衛院曾宣布已成功合成公克級瑞德西韋，中化更是宣稱已完成公斤級的合成，是否能為國內斷料作出貢獻？張連成說，由於目前吉立亞醫藥仍握有瑞德西韋專利，這部分可能要由廠商進行協調，若是國內要進行專案生產的話，則也還有許多技術門檻要克服，目前無法給出量產時間表。

(中時 )