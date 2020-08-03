徐永明臉書全文。（圖／翻攝臉書）

網友紛紛朝聖徐永明臉書舊文，狠酸：「感謝親自示範」。（圖／翻攝臉書）

SOGO經營權意外勾出立委集體收賄，而日前遭時代力量停權的黨主席徐永明，涉嫌收賄200萬元經聲押，而近日被網友翻出他去年12月17日立法院審議貪汙犯假釋門檻過低條文時發的臉書舊文，痛批國民黨反對「監獄行刑法修正案」，還嗆說：「不是要貪污關到死嗎？」，未料風水輪流轉，徐永明自己卻率先中槍，引來大批民眾朝聖該則PO文，大酸他根本「現世報」。

徐永明於2019年12月17日於臉書上發文痛批國民黨「不是要貪污犯關到死嗎？」大力駁斥現行法案給貪汙犯的假釋門檻過低，現表決提高門檻國民黨立委卻又集體缺席，質疑國民黨打臉韓國瑜的說法。還在內文提到過去有許多有權勢的貪污犯坐牢沒多久就輕易申請出假釋，甚至透過關說去影響假釋審核的進度。

如今徐因涉嫌貪汙而經聲押，網友翻出舊文紛紛朝聖酸：「徐教授是不是要關到死了？」、「無敵迴力鏢，朝聖」、「感謝你親自帶頭示範」、「說到自己了，看來格外諷刺」；還有網友搭上時事梗激嗆「初一十五不一樣，像極了愛情」。

(中時新聞網)