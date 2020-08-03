颱風雨路滑 貨櫃車撞山壁駕駛卡車頭送醫 11:462020/08/03 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張姓貨櫃車駕駛3日上午9時許自撞新北市貢寮區濱海公路山壁，送醫急救。（翻攝畫面／張穎齊新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 慎防颱風雨！輕颱哈格比襲來，海上警報已發布，一名49歲張姓貨櫃車駕駛3日上午9時許，行經新北市貢寮區台2線110.5K處（靠近萊萊磯釣場，過約1K處）往宜蘭方向行駛時，疑因天雨路滑，不慎自撞山壁，一度卡在車中動彈不得，全身多處擦傷、背部撞傷，經警消防隊協助救出後，送往基隆長庚醫院，目前尚在治療中。 據了解，張男受困車內時，消防隊出動5輛車、10名人員前往協助救出，後續肇事原因則待警方調查釐清。 (中時 ) #消防隊 #擦傷 #駕駛 #颱風 #貨櫃車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 豪氣租飯店房間1年 行為詭異警破門驚見滿屋寶藏 - 社會 口罩國家隊逮內賊 5員工偷9000片 外籍僑生辯家鄉缺口罩 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 女上廁所隔壁頻傳男性嘆息聲 超毛真相曝光全傻了 - 社會 高中女宿舍7仙女集體暴斃 真相竟是她拉6人陪葬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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