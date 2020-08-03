慎防颱風雨！輕颱哈格比襲來，海上警報已發布，一名49歲張姓貨櫃車駕駛3日上午9時許，行經新北市貢寮區台2線110.5K處（靠近萊萊磯釣場，過約1K處）往宜蘭方向行駛時，疑因天雨路滑，不慎自撞山壁，一度卡在車中動彈不得，全身多處擦傷、背部撞傷，經警消防隊協助救出後，送往基隆長庚醫院，目前尚在治療中。

據了解，張男受困車內時，消防隊出動5輛車、10名人員前往協助救出，後續肇事原因則待警方調查釐清。

(中時 )