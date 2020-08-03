中橫路面出現油漬危害交通，警方與清潔隊合作清除以確保行車安全。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

中橫通路台8線10公里處路面，日前有出現數條明顯油漬，車輛行經時易打滑造成交通危害，東勢警分局茅埔派出所警員程曉筠獲報後趕赴現場，設立警示交通錐管制人車，並通報東勢清潔隊前來處理，所幸未發生事故。

東勢警分局表示，茅埔派出所日前接獲報案，稱在東勢區台8線10K處至新社區龍安橋路段，長約2公里路面有數條明顯油漬，車輛行經時容易打滑造成交通危害。

茅埔派出所警員程曉筠獲報後趕赴現場設立警示交通錐管制人車，並通報東勢清潔隊前來處理。清潔隊員沿路灑石灰粉覆蓋油漬後清除，員警則在後方指揮交通以維護清潔隊員安全，在員警及清潔隊員相互配合下，1小時內迅速將路面油漬清除完畢順利解決交通危害。

東勢警分局呼籲，駕駛車輛時應注意車前狀況與路況，若發現路面上有障礙物、砂石或油漬等易造成交通危害情形，請立即通報主管機關或警察機關，以保護自身及他人行車安全。

(中時 )