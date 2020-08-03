雖然南韓今日新報較低的23名新冠確診數，然全球病例數的上升，以及美中之間的政治鬥爭，為投資市場情緒投下陰影。

周一上午南韓KOSPI指數於窄幅區間上下波動，至午間小跌2.1點或-0.09%，為2247點。

南韓上午公布七月PMI指數，雖較前一月上升，然仍為萎縮狀態。

新冠肺炎全球確診數來到1800萬人，為各國股市帶來低氣壓。上午主要大型股互有漲跌，三星電子下跌1%，SK海力士跌1.2%。三星生物製藥亦下跌1.2%。現代汽車下跌0.4%，起亞汽車亦下挫2.3%。

電池股表現最好，和緩了主板的跌勢。市值第五大的樂金化學上升8.8%，股價來到61.7萬韓元的新高紀錄，該公司報出電動車電池較佳的產量。充電式電池製造商三星SDI上漲2.4%，暫報40.65萬韓元，SK創新也上漲1.18%。 韓元下跌，1193.7韓元兌一美元。

(時報資訊)