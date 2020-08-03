哈格比今上午「距台最近」 陸警尚不能排除

◎輕颱哈格比今最接近台 下半天西半部嚴防豪大雨

氣象局表示，今年第4號輕度颱風「哈格比」(國際命名HAGUPIT)今(3)日白天是最接近台灣時間，其暴風圈開始進入東北部及北部海域，仍有持續增強空間，颱風外圍環流將為北部及東北部帶來大雨及豪雨等級降雨，下半天西南風水氣北上，西半部尤其台南、高屏一帶有大雨或豪雨等級降雨發生機率。

◎侯友宜籲普篩 柯P：也許不用關14天

新北市長侯友宜昨在臉書呼籲中央，在檢驗量可負擔情況下，對入境者全面普篩及居家檢疫，預防第二波疫情來襲。台北市長柯文哲3日表示，如果不普篩就是關14天，如果要普篩，也許不用關14天，專業問題還是交給專業去解決。

◎十足目虹彩病毒蝦傳人？畜衛所：無科學證據

農業委員會家畜衛生試驗所表示，十足目虹彩病毒主要侵害目標是蝦類的血淋細胞，類似人類的白血球，不過人是脊椎動物，蝦則是無脊椎動物，兩者的白血球細胞完全不同，因此十足目虹彩病毒無法感染人的白血球，目前沒有科學證據顯示，引起魚蝦貝類疾病的病毒可感染人，請民眾放心。

◎不爽床位有餅乾屑 2 受刑人互毆打爆眼球

3年前馬姓男子在彰化監獄服刑，他不滿床位經常出現餅乾屑，認為是同房的王姓受刑人將碎屑撥到他的床位，於是痛毆王的眼部致其右眼失明，歷審考量他犯後與被害人調解成立，依傷害致人重傷罪判刑3年8月，案經上訴，最高法院駁回確定。

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