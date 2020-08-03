彰化一名50歲男子阿強（化名），與人妻阿麗（化名）合夥做生意做到摩鐵去，被阿麗丈夫抓姦提告求償60萬元。阿強生殖器驗出有阿麗DNA，他竟辯稱是幫她丟嚼過的口香糖後上廁所，才會被「污染」到，如此鬼話法官當然不信，彰化地院判阿強需賠人夫40萬元精神撫慰金。可上訴。

根據判決書，阿麗與丈夫2003年結婚，2人育有1子。阿麗與阿強合夥做生意，卻越走越近，最後發展不倫關係。阿麗丈夫懷疑兩人關係不正常，開始密切注意妻子行蹤。2018年11月某日，果然發現妻子與阿強前往雲林斗六一間汽車旅館，一待就是4小時。

7天後，兩人再度前往同間汽車旅館開房，阿麗丈夫會同警方抓姦，當場取得不倫證據後提告。警方採樣送驗結果發現，阿強生殖器上混有阿麗的DNA，但阿強向法官表示，當天與阿麗只是一起搬完貨去汽車旅館休息、做水療，沒有發生性行為；

至於生殖器沾有阿麗DNA，應該幫她把嚼過的口香糖拿去丟，丟完後直接去上廁所，摸到自己生殖器所導致。

對於阿強說詞，彰化法官認為「顯有悖於常情，不足採信」，審酌原、被告雙方身分及經濟能力等條件，判阿強要賠償人夫40萬元。可上訴。

(中時新聞網)