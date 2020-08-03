高市府挺社會新鮮人就業，祭出最高13.8萬獎勵金。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府勞工局挺應屆畢業的社會新鮮人就業，即起只要到就業服務站登記找工作，在9月30日前從事特定製程行業或照顧服務業，並在同一事業單位就業滿30日，就能開始領獎勵金，持續工作達18個月，合計最高可領到13萬8千元。

勞工局代理局長陳石圍指出，工作地點若離家30公里以上，針對交通、搬家及租屋費用，還能再額外申請最高9萬元的津貼，呼籲青年朋友趕快就近向各就業服務站洽詢。

勞工局也公開高額獎勵金的申領攻略，首先至台灣就業通網站，線上登錄參加青年就業獎勵計畫（快速連結https：／／bit.ly／3jPmDp0），再就近到公立就業服務站辦理求職登記，經推介至特定製程行業或照顧服務業工作，於同一事業單位就業滿30日，就能開始領獎勵金。

勞工局表示，不是應屆畢業生或暫時找不到適合的工作，也沒關係，只要是15至29歲以下的青年朋友，勞工局已全面盤點「青年就業獎勵、特定行業就業獎勵、青年跨域就業津貼、青年就業旗艦、青年職得好評、產業新尖兵、青年職前訓練學習獎勵金」等7大獎助措施，號召青年朋友一起學技能、練專長、衝就業。

勞工局歡迎求職民眾到所屬的公立就業服務站辦理求職登記，就業服務員就會幫忙進行適性評估、推介媒合，並解說可提供適用的獎勵計畫。

(中時 )