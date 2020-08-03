統一獅要與日本知名動漫「假面騎士」聯名，於29、30日在台南棒球場推出主題日，屆時獅隊球員都將穿上特別版聯名球衣上場，還從日本引進原汁原味假面騎士動作劇，來到台南棒球場與假面騎士粉絲，進行兩天互動主題活動，進場還有超值好康禮品！

暑假假期最後一週假日賽事，自2017～2109年統一獅年度主題重大活動都會安排其中一波規劃大咖角色聯名企劃，2017年獅隊與變形金剛聯名，而2018及2019年獅隊與超人力霸王聯名，每次聯名活動也成為獅隊最盛大主題活動之一，其中統一獅Ｘ超人力霸王更創下出賽全勝紀錄，成為球迷津津樂道主題派對。

2020年統一獅全新推出「統一獅Ｘ假面騎士主題趴」，就在8.29、30回到台南主場賽，統一獅特別取得日本授權，將舉辦統一獅Ｘ假面騎士主題趴活動，將原汁原味從日本引進假面騎士動作劇，來到台南棒球場與假面騎士粉絲，進行兩天互動主題活動，賽前場外也規劃一系列統一獅Ｘ假面騎士主題活動遊戲，讓喜歡假面騎士球迷感受今年最棒主題派對，詳細活動及周邊商品訊息，將另外公布，絕對讓球迷玩得盡興。

2020年「統一獅Ｘ假面騎士主題趴」回饋球迷搶先收藏，特別推出「聯名角色旅行盥洗瓶組」及「聯名角色衛生紙卷」兩項超值好康進場禮，每場限量2500組，持當日門票均可現場排隊兌換，每人每次排隊限兌換四組，各項贈品都是只送不賣超值好禮，絕對值得球迷搶先收藏。

本系列主題活動門票預售票，將於8/4中午12：00~8/7 11：59 開放統一獅VIP會員優先購票，將於全台統一超商ibon售票系統或ibon售票網站線上訂購，而8.7 12：00起將開放全面購票，歡迎球迷把握機會，搶購門票一起進場體驗本季最豐富、最好玩的「統一獅Ｘ假面騎士主題趴」。

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