中韓經貿聯委會第24次會議1日在青島市舉行，雙方就常態化疫情防控下推動經貿關係發展，以及有關區域和多邊經貿合作議題深入交換意見，達成廣泛共識。雙方致力於年內如期簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），並持續推進中日韓自貿協定談判，維護多邊貿易體制。

大陸商務部3日公布的新聞稿指出，此次會議是新冠肺炎疫情發生以來，中國與外方首次面對面召開政府間經貿合作機制會議。

中韓雙方同意，繼續深入推動「一帶一路」倡議與「新南方」、「新北方」政策對接合作，積極推進中韓自貿協定第二階段談判，加快編制「中韓經貿合作聯合規劃（2021-2025）」。此外，加強對接，共同推動以產業合作帶動各領域貿易投資合作，擴大地方經濟合作，雙方將繼續扎實推進共建中韓產業園合作，打造地方合作新高地。

雙方並同意，繼續加強在區域和多邊架構下的溝通協調，推動年內如期簽署RCEP，推進中日韓自貿協定談判，維護多邊貿易體制。

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