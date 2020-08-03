今年暑假期間，安永（EY）聯合會計師事務所舉辦了第六屆高中生會計暨企業體驗營，今年吸引466位高中生報名，最後錄取來自14個縣市、共62位的高中生參與。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，推廣會計專業及培育未來菁英，是安永落實企業社會責任（CSR）的重要一環，期望持續舉辦這項有意義的活動，勉勵學員充實自我，培育新世代的人才。

(工商 )