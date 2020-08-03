高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁民調始終落後，不過李曾表示，黨中央提名年輕的，就是希望有一些創新，讓年輕人去發揮不一樣的選戰。然而，名嘴羅友志提及，李眉蓁身邊有四群人在裡面，更用「吸血」形容，讓他直呼李眉蓁很可憐。

羅友志稍早在直播中指出，上禮拜錄影，碰到跟李眉蓁團隊有接觸的人，羅問及，李眉蓁當初打選戰說要唱唱跳跳，讓這場選舉歡樂，更曾表示要用年輕人方式打選戰，為何一堆大老要掃街？此外，羅提及，他禮拜六、日到高雄，找不到李眉蓁，就向李眉蓁周遭的朋友簡單問一下狀況，未料卻得到吃驚的答案！他說李眉蓁好可憐，一直被吸血。

羅友志指出，他聽到消息，李眉蓁旁邊有幾種人，包括一、為了我的人馬有舞台的。二、我的女兒要栽培的。三、我要到南部測測水溫。四、借我的樁腳吸資源。羅直言，李眉蓁的對手是陳其邁已經很難贏，面對的又是韓國瑜式的鋪天蓋地黑，到這邊夠辛苦了，卻還有這些人在吸血。

羅友志直言，李眉蓁之前想做的快樂選舉都還沒做，之前說要用年輕人方式選舉，到現在有用到年輕人方式嗎？羅也奉勸李眉蓁身邊的四種人，吸血吸飽的話，剩下幾天可以讓李眉蓁好好「自己玩」嗎？

(中時新聞網)