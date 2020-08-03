前總統李登輝曾引日本歌曲「千風之歌」了悟生死，願化為千縷微風。內政部長徐國勇上午前往台北賓館弔唁，願李前總統「化千風、保台灣」。

前總統李登輝說自己不畏生死，在2007年的生日宴會活動中引用千風之歌，體現自己的生死觀，願死後化為千縷微風，翱翔天空。

徐國勇上午前往弔唁時，留下「化千風、保台灣」字樣，徐國勇並在臉書貼文說，謝謝李登輝前總統為台灣及民主自由的奉獻，「願您化千風，保台灣」。

(中時 )