觀音車禍直撞安全島 路燈路牌全倒光！ 12:192020/08/03 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市 ▲觀音3日發生一起自撞車禍，所幸駕駛自行脫困，無人傷亡。（翻攝照片／姜霏傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市觀音區39歲鍾姓男子3日早上10時許駕駛拖車，疑似精神不濟自撞安全島，警消獲報後到場時，鍾男已自行脫困，並無受傷。 鍾男駕駛拖車行經成功路二段與大觀路四段交叉路口，疑似精神恍惚直接撞上安全島，路燈及路牌都被撞垮了，甚至橫跨到對向，所幸當時並無其他車輛。觀音分隊獲報後隨即到場，鍾男已自行脫困，且拒絕送醫，無人傷亡。 (中時 ) #安全島 #觀音區 #駕駛 #拖車 #精神 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 豪氣租飯店房間1年 行為詭異警破門驚見滿屋寶藏 - 社會 迪麗熱巴紅毯穿高衩裙上下都露 她側邊全透視搶鏡 - 新聞 中衛雙色口罩來了！屈臣氏門市今限店開賣 各通路一次看 - 生活 徐永明收賄一通關鍵電話問「錢呢？」 黃創夏反應超酸 - 政治 柯P民眾黨黨員大會俯拍圖曝光 網：已哭！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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