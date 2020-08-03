桃園市觀音區39歲鍾姓男子3日早上10時許駕駛拖車，疑似精神不濟自撞安全島，警消獲報後到場時，鍾男已自行脫困，並無受傷。

鍾男駕駛拖車行經成功路二段與大觀路四段交叉路口，疑似精神恍惚直接撞上安全島，路燈及路牌都被撞垮了，甚至橫跨到對向，所幸當時並無其他車輛。觀音分隊獲報後隨即到場，鍾男已自行脫困，且拒絕送醫，無人傷亡。

(中時 )