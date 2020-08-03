亞系外資針對信驊出具最新研究報告指出，Covid-19迫使雲服務系統採取節省成本的措施，此舉將影響到信驊BMC(遠端伺服器管理晶片)，故重申信驊(5274)目標價1000元、維持賣出評等。

亞系外資表示，Covid-19迫使企業採取節省成本的措施並縮減規模工作量，導致Google母公司Alphabet和FB廣告收入下降，惟超大規模數據中心擴展和雲端人才招聘仍然保持積極態度，只是Covid-19可能會使得效應延遲發酵，且超大規模數據中心的資本支出應超過伺服器BMC的出貨量，因此，預估BMC消化庫存應出現在今年下半年到明年上半年中，直到下一輪BMC市場需求浮現，故重申信驊目標價1000元、維持賣出評等。

亞系外資表示，超大規模的雲端廣告收入面臨壓力，故對雲服務提供商的硬體採購持謹慎態度，受限於廣告收入的疲軟限制雲服務商的收入，據悉，信驊客戶正在採取節省成本的措施並縮減雲負載。

亞系外資表示，因為Alphabet首次出現廣告收入相較去年同比負成長，表明這種壓力將影響其長期投資計劃，微軟第二季度的廣告收入同樣也是年負增長18%，而FB的由於廣告商暫停了與FB相關的抵制的支出，廣告收入也同樣年衰退10%，儘管有聲音指出數據中心投資和建設在第三季度恢復，但存在不確定性，且Covid-19的不確定性可能還會再次延長其執行建設時間。

(時報資訊)