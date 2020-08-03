台積電(2330)領跌，台股指數回防12500點！上週以連兩支漲停帶領台股指數創下13031.7點歷史新高的台積電(2330)因急漲過後，近期股價拉回整理，且台股指數創高當天爆出巨量收長黑，讓台股指數陷入整理壓力，加上近期公布財報表現出色、第3季業績可望持續成長的蘋果概念股—穩懋(3105)、台郡(6269)等股價在法說會後不漲反跌，未能跟上7月31日蘋果財報公布後大漲的腳步，讓台股多頭陷入群龍無首困境。

今天台股指數以小黑開出後雖然因康那香(9919)及恆大(1325)等中小型股亮燈漲停一度翻紅，但在大立光(3008)、台積電、台塑(1301)、台塑化(6505)、儒鴻(1476)等電子及傳產龍頭股齊跌下，指數開低走低，盤中重挫逾百點，回測12500點，截至11點35分，加權股價指數12555.31點，下跌109.49點，成交量1624.38億元；OTC指數為163.66點，上漲0.45點，成交量390.84億元。

今日上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲1.11%，其次是電子零組件類股及化生醫類股，分別上漲0.56%及0.55%，表現較差者為觀光類股、電腦週邊類股及汽車類股，其中觀光類股下跌2.37%，電腦週邊類股下跌2.26%，汽車類股下跌1.83%。上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲3.13%，表現最差為半導體類股，下跌1.43%。

就技術面來看，上週台股在台積電連兩天漲停帶動下，指數突破長達30年的天花板12682點，一度創下13031.7點歷史新高，不過創高後也引發賣壓，指數快速下殺，上週五在台積電相對不給力下，加權股價指數收盤為12664.8點，累計一週上漲360.76點，連續第7週收紅K，7月則勁揚1043.56點，月線連4紅，OTC指數收盤為163.21點，累計一週上漲0.85點，週線收帶下影線的十字線。今天台股在台積電走弱下，指數開低走低，盤中大跌逾百點，回測12500點；近期台股指數沿短期均線震盪盤堅，加權指數強勢沿5日均線緩步上攻，目前各期均線維持多頭排列，整體多頭格局不變，短線震盪無礙多頭趨勢，預期指數將於12500點到13000點區間整理。

分析師表示，雖然美國疫情蔓延及美中關係緊張，但是市場情緒未受影響，加上疫苗研發加速、各國政府積極振興經濟之下，市場資金行情不退。

8月中為台灣上市櫃公司半年報最後公告期限，獲利優良的公司往往提前召開法說並公布獲利，等到8月中才揭開謎底的公司往往成績不佳，甚至有些公司在期限前公布數字，但是詳細財報內容仍要到8月中才揭曉，財報公布後常是股價大幅調整的時間，以已公布財報及近期法說情況來看，第2季台灣不受疫情影響，公司表現可望繳出佳績，8月中的財報情況偏向利多，故8月上半月台股偏多，投資人可以把握。

由於目前台股沿短期均線震盪墊升，操作上，聚焦蘋概相關零組件、IC設計搭配財報佳及風電族群，避開法人減碼及線型偏空股。選股可考慮受惠於新機上市，拉貨增溫的蘋概電聲元件、5G手機晶片、MEMS晶片等；以及5G伺服器電源供應器及CCL相關材料升級個股。

(時報資訊)