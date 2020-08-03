娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！騰訊年度視頻發布會眾星雲集，迪麗熱巴穿了高衩露胸禮服，美到炸天；羅志祥被毀滅式分手後，全社群平台斷開周揚青，微博卻還關注愷樂；日本正妹公開徵「軟飯情人」，引發應徵潮，其中不乏台灣碩士畢生；陳冠希艷照門害人不淺，女星陳文媛當年本已準備引退嫁富男友，但卻因此醜聞豪門夢碎，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

騰訊年度視頻發布會今(2日)在上海舉行，不少明星如唐嫣、迪麗熱巴、Angelababy、鍾漢良、吳亦凡、許凱等都盛裝出席，而這是唐嫣產後首度公開亮相，受到鎂光燈高度關注。

羅志祥和周揚青分手後，520發出一篇記錄兩人9年甜蜜點滴的7000字長文，引外界猜測是否想求復合，但周揚青始終沒回應他的懺情文，上月底羅志祥低調過41歲生日，就被發現完全斷開周揚青，似乎想重新開始。

想要不用工作就有人拿錢包養，是許多人茶餘飯後的話題，沒想到現在卻有機會成真，但僅限於男性，日本一名25歲正妹公開貼文想包養「軟飯情人」，每個月還能領40萬日幣(台幣12萬) ，立刻吸引上萬網友報名，應徵者還包括台灣碩士畢業生。

12年前轟動一時的陳冠希豔照門事件，影響不少女星的演藝事業，甚至張柏芝、阿嬌離婚，不少人也聯想離婚原因和豔照門有關，而其實不只她們，當年另一位女星陳文媛，原本已退出娛樂圈準備嫁給富男友，卻因爲此風波害她豪門夢碎。

(中時新聞網)