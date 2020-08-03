Google約在2年前正式推出Google One服務，提供更大的Google Drive雲端儲存空間，並整合專家服務，讓用戶能更順利的使用並解決各種問題。如今，原本提供給Android平台Google One付費用戶的專屬手機備份功能，Google宣佈將向免費用戶開放，iPhone以及安卓手機的用戶都可享用！

對於不少對新科技感到恐懼，或不太擅長運用數位工具的消費者來說，每到需要更換手機時，總是免不了得請不少朋友來幫忙，讓手機資料搬移能更輕鬆。如今透過Google One App你也可以自己輕鬆辦到好。

Google宣佈他們在一年前向Android平台的Google One用戶提供的手機備份功能，將全面向Google用戶開放，即便沒有購買Google One服務也可享有。這項手機備份功能需要透過Google One App來達成，在當中你可以快速管理Google Drive、Gmail的儲存空間，將不需要的檔案或是大型電郵快速刪除。也可以備份手機中的影片、照片、通訊錄、行事曆等等，讓你在換手機時更為輕鬆。

Google One App目前已經在Google Play Store中上架，部分新上市的手機中已可看見內建此App的身影（例如LG Velvet等）。iOS版本的Google One App則即將推出，iPhone用戶可以發揮耐心來等候。

Google指出他們提供免費15GB的空間來讓用戶使用（這應該指的是原本申請Gmail就會提供的15GB恐間，與Google Drive空間、Google Photos高品質照片影片備份的空間共用），若是備份空間不足，可以額外申購Google One服務。

目前Google One提供100GB、200GB、2TB、10TB、20TB、30TB六種儲存方案的選項，都可選擇與至多五位家庭成員共用，100GB/200GB/2TB方案有優惠的年費方案與月費方案，其餘三種更大容量的方案只有月費方案。

(科技)