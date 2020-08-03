新北樹林無照少年撞警命危，少年現身醫院跪地謝罪。（民眾提供／蘇育宣翻攝）

新北市樹林2日凌晨發生員警遭無照少年追撞事故，年僅21歲的楊姓員警在支援勤務時遭17歲無照少年攔腰追撞，楊警身受重傷仍在加護病房觀察中，楊警父母突面臨寶貝兒子身受重傷，雙雙在鏡前痛哭失聲。今(3日)中午時刻，肇事少年偕母陪同出現在醫院中，跪地狂嗑頭謝罪，嘴裡不斷喊著：「楊媽媽對不起」。

且畫面中可見，前警大教授葉毓蘭也現身慰問家屬，葉毓蘭緊抱著楊媽媽撫慰其情緒，同時也致上慰問金。一旁可見肇事少年與母親跪地謝罪，低頭用顫抖的聲音不停說著：「楊媽媽對不起」，母子兩人跪地半小時，場面讓人相當鼻酸。

回顧案情，2日凌晨，21歲楊姓員警騎警用機車支援打架糾紛，鳴笛行經樹林大安路與俊英街口時，卻遭17歲張姓無照駕駛迎頭撞上。無照少年高速撞擊之下，楊姓員警摔飛數十公尺，頭部受到重創，當場失去生命跡象，緊急送醫後因腦部積水而無法動刀，昏迷指僅有3，病情相當不樂觀。

(中時 )