嘉義消防人員在華興橋周邊地毯式搜救。（嘉義市消防局提供）

嘉義縣市警義消人員在華興橋下及沿岸周邊大搜救。（嘉義市消防局提供）

哈格比颱風夜，嘉義市消防局3日凌晨零時許接到1名男子的電話求救「救我…民雄大排水溝裡」就斷訊了，動員到文化路底華興橋下大搜救，狂打7小時58通回撥電話都轉語音信箱，直到上午7時許才撥通，男子說「我回家了」，整夜未眠、累紅了眼的警義消人員才鬆口氣。

市消防局也呼籲民眾，若已提前脫困，也能告知消防局，以便將救災資源留給更需要的民眾。

市消防局救災救護指揮科於3日00時17分接獲民眾報案，電話裡傳來「救我，救我…民雄大排水溝裡…，草叢堆裡」的微弱求救聲，聲稱掉落排水溝，隨即斷訊，鎖定報案人手機最後的發訊地點定位於華興橋附近，第二消防大隊後湖分隊、第一分隊救護車及救助器材車 、義勇消防總隊特種搜救隊9車21人次及嘉義縣消防局雙福分隊沿著牛稠溪岸地毯式搜救。

指揮科小隊長劉逸昇不斷回撥該名男子的手機都不通，颱風夜下雨，搜救困難，搜救人員繃緊神經，用探照燈持續擴大搜索附近的排水溝如中興圳幹線、鴨母坔大排都無所獲。

搜救整夜，回撥58通手機，都轉入語音信箱，直到今天上午7時終於撥竟然，電話接通了，男子說「我自己走出來了啦，回家了，住嘉義朋友家…」，還說因為手機沒電，所以打不通，警消忙一整晚，終於結束勤務，慶幸是虛驚一場，但也呼籲民眾慎用救災資源，才能幫助更需要的人。

(中時 )