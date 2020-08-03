颱風外圍環流影響 北市未來1小時估有劇烈降雨 12:152020/08/03 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到哈格比颱風外圍環流影響，目前有大範圍的強螺旋雨帶通過北市。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到哈格比颱風外圍環流影響，目前有大範圍的強螺旋雨帶通過北市，北市府災害防救辦公室3日表示，北投時雨量已達60毫米以上，預估未來1小時市區將有劇烈降雨發生，時雨量可達40至60毫米的豪雨等級。 市府指出，各區公所、消防局、警察局、環保局、民政局、工務局及相關局處皆已成立緊急應變小組，加強整備及災情回報。此外，預估市區在午後風雨將會增強，平均風5級、陣風7級，因此呼籲外出及開車民眾多加注意，低窪地區民眾也務必做好防範措施。 (中時 ) #哈格比 #外圍環流 #雨量 #劇烈降雨 也許您會感興趣 生活熱門新聞 中衛雙色口罩來了！屈臣氏門市今限店開賣 各通路一次看 - 生活 不明疫情再起！陳建仁籲「備3個月口罩」 莊人祥霸氣回應 - 生活 專家說破嘴就是不入境普篩 莊人祥揭背後原因 - 生活 不斷更新》哈格比雨用倒的！北北基桃齊發豪雨特報、一級淹水警戒 - 生活 第2波來了？工程師確診走遍天下 急診醫：一堆人急跑藥局買口罩 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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