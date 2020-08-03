受到哈格比颱風外圍環流影響，目前有大範圍的強螺旋雨帶通過北市，北市府災害防救辦公室3日表示，北投時雨量已達60毫米以上，預估未來1小時市區將有劇烈降雨發生，時雨量可達40至60毫米的豪雨等級。

市府指出，各區公所、消防局、警察局、環保局、民政局、工務局及相關局處皆已成立緊急應變小組，加強整備及災情回報。此外，預估市區在午後風雨將會增強，平均風5級、陣風7級，因此呼籲外出及開車民眾多加注意，低窪地區民眾也務必做好防範措施。

(中時 )