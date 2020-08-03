民進黨籍立委蘇震清，因涉嫌收受前太流負責人李恆隆2000萬涉貪，遭台北地檢署聲押，但國民黨日前依據外交部密函，爆料蘇震清與叔叔蘇嘉全擅自避開駐外人員，帶國營事業人員出訪印尼高層，圖謀私利。台灣高檢署認為此案有調查必要，上周已將相關資料，正式發交台北、士林及屏東地檢署分案調查，並要求盡速查明。

國民黨上月召開記者會，公布外交部駐印尼代表處有關動新南向政策的電報密件，內容為印尼代表處2017年回報外交部指陳「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」；電文中並指明總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄可能涉及。

國民黨指控蘇震清於2017年8月初偕同中油、台糖、台鹽及唐榮等國營事業主管訪印尼，拜會印尼副總統卡拉，但卻不事先知會外交部及經濟部，蘇震清還拒絕駐印尼代表處人員協助。

一個月後，時任立法院長蘇嘉全與蘇震清一同訪印尼，蘇嘉全辦公室甚至表示，「不需要駐印尼代表處接送機、參與活動或提供協助」。

同年11月，台糖砂糖事業部執行長左希軍率團訪印，會晤印尼農業部長安南，駐外館處同樣未接獲國內通報，還是在印方主動通知後，才知道台糖出訪；12月時，時任經濟部次長王美花訪印尼農業部長安南，安南原本堅持與王美花及駐印尼大使陳忠分開會談，後來才同意一同接見。駐印尼代表處推測，台糖可能與印尼方面有默契，認為經濟部與外交部官員似乎沒必要參與任何會晤、評估及考察。此外，台鹽與當地企業簽署合作備忘錄時，也不通報駐外館處，同樣不邀請駐外館處參與任何會晤。

蘇嘉全、蘇震清叔姪以及台糖訪問印尼，同樣透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排；駐印尼大使陳忠曾經向王美花說明，我國營事業似乎已被中間人操控，「企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」，並強調國營企業訪印活動任由中間人安排，不通報也不願讓政府官員參與及協助，「相關人士有其政經利益考量」，可能損及我國整體對外經貿談判籌碼及外交效益。

事後蘇嘉全控告國民黨文傳會主委王育敏3人妨害名譽，王育敏3人則反控蘇嘉全、蘇震清2人誣告，全案已由台北地檢署調查中。

高檢署因蘇嘉全、蘇震清叔姪私訪印尼一事，相關人及公司轄區涉及台北、士林及屏東3個地檢署，因此發交3地檢署查明。

(中時 )