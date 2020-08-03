勞動部勞動基金運用局今(3)日公布勞動基金運用情形，6月較5月收益回升748.3億元，因此上半年虧損金額縮減至1498.4億元，收益率為負3.52％。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至2020年6月底止規模為4兆3609億元，其中新制勞退基金規模為2兆5305億元，舊制勞退基金規模為9338億元，勞保基金規模為7359億元，就保基金規模為1366億元，職災保護專款規模為108億元，積欠工資墊償基金規模為133億元。

勞動基金運用局指出，勞動基金短期績效雖受到全球疫情影響仍呈現負數，惟隨著金融市場回穩，投資績效亦逐步回升，今年截至6月底止，整體勞動基金評價後收益數為-1498.4億元，收益率-3.52％。

另外新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分為-3.72％、-4.44％、-2.64％、0.48％、0.43％及0.59％。

另受衛生福利部委託管理之國民 年金保險基金規模為3778 億元，收益數為-84.5億元，收益率為-2.38％。

勞動基金運用局說，隨著嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情趨緩，下半年企業及勞動市場可望逐步回溫，勞動基金運用局將持續關注市場變化，審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益之衝擊， 保障勞工經濟安全與退休生活。

(中時 )