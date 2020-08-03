A股三大指數3日早盤集體開高後維持高價盤整，軍工類股掀漲停潮，包括航太航空、船舶製造、安防設備、北斗導航、人腦工程等類股大漲。滬深兩市超3千檔個股飄紅，市場交投熱烈。

截止上午收盤，滬指報3,345.79點，上揚35.78點，漲1.08％，成交額為人民幣（下同）3,586億元；深成指報13,859.30點，上揚221.42點，漲1.62％，成交額為4,815億元；創指報2,847點，上漲51.6點，漲幅1.85％，成交額為1,710億元。

(工商 )