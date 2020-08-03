A股三大股指午盤收漲 軍工類股掀漲停潮 12:102020/08/03 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數3日早盤集體開高後維持高價盤整，軍工類股掀漲停潮，包括航太航空、船舶製造、安防設備、北斗導航、人腦工程等類股大漲。滬深兩市超3千檔個股飄紅，市場交投熱烈。 截止上午收盤，滬指報3,345.79點，上揚35.78點，漲1.08％，成交額為人民幣（下同）3,586億元；深成指報13,859.30點，上揚221.42點，漲1.62％，成交額為4,815億元；創指報2,847點，上漲51.6點，漲幅1.85％，成交額為1,710億元。 (工商 ) #上揚 #成交額 #A股 #軍工 #類股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 狂爆了！巴菲特押這檔 一夜暴賺3千億 - 財經 陸晶圓龍頭宣布蓋新廠 台積電斷供華為有救了？ - 財經 中華電反擊 首推三合一資費 - 財經要聞 - 工商時報 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 即時 台股驚現3次「類崩盤」 專家爆散戶輸在這關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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