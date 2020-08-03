無照少年騎車害21歲警命危 侯友宜：要從根本教育開始改善 12:302020/08/03 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 無照少年騎車害21歲警命危 侯友宜：要從根本教育開始改善(戴上容攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 21歲樹林派出所楊姓員警2日凌晨0時前往支援轄區打架糾紛，途中遭17歲無照張姓少年騎車撞擊，導致重摔昏迷未脫離險境，新北市長侯友宜3日出席三重市政行程回應，強力取締無照駕駛治標外，也必須從根本家庭教育改善。 侯友宜表示，將嚴格取締無照駕駛外，還是要從教育、家庭著手，尤其滿17歲未滿18歲的青少年，無照駕駛是無形殺手，必須透過家庭教育、學校約束力著手，從教育做起遠超過警方強烈取締，未來他將會深入校園不斷宣導。 (中時 ) #教育 #無照 #侯友宜 #無照駕駛 #取締 也許您會感興趣 政治熱門新聞 徐永明收賄一通關鍵電話問「錢呢？」 黃創夏反應超酸 - 政治 出乎意料！高雄市長補選 封關民調估陳李得票數 - 政治 錢呢？徐永明涉收賄 財產申報曝光 - 政治 「罷韓大將」黃文益終將被罷免？他揭露關鍵時間點 - 政治 「貪汙關到死」韓國瑜請假88天扣34萬 再捐19萬 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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