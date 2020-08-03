21歲樹林派出所楊姓員警2日凌晨0時前往支援轄區打架糾紛，途中遭17歲無照張姓少年騎車撞擊，導致重摔昏迷未脫離險境，新北市長侯友宜3日出席三重市政行程回應，強力取締無照駕駛治標外，也必須從根本家庭教育改善。

侯友宜表示，將嚴格取締無照駕駛外，還是要從教育、家庭著手，尤其滿17歲未滿18歲的青少年，無照駕駛是無形殺手，必須透過家庭教育、學校約束力著手，從教育做起遠超過警方強烈取締，未來他將會深入校園不斷宣導。

(中時 )