美國知名精品百貨公司Lord＆Taylor周日聲請「第11章」破產程序，在持續肆虐的新冠肺炎疫情重創零售業之際，為聲請破產的傳奇企業名單再添一筆。

根據Lord＆Taylor向美國維吉尼亞東區破產法院提交的文件，該公司評估資產與負債約都介於1億至5億美元之間。

連鎖百貨公司Lord＆Taylor成立於1826年，是美國最古老的百貨公司，這家深具傳奇色彩且歷史悠久的公司，在面臨零售業史上罕見的寒冬之際，一直在研究各種選項，也包括聲請破產。

目前已經聲請「第11章」破產程序的知名企業，包括5月提出聲請的時尚零售業者J Crew Group、美國最大連鎖百貨公司之一JC Penney、美國專賣精品的百貨公司Neiman Marcus，而牛仔休閒服飾公司Lucky Brand也在7月淪為新冠肺炎疫情的受害者。

時裝租賃服務新創公司去年以1億加元（約7462萬美元），從美國奢侈品連鎖百貨公司Saks Fifth Avenue母公司哈德遜灣公司 （Hudson's Bay Company）收購Lord & Taylor。

(時報資訊)