各國疫情升溫，台灣近日也不斷出現境外移入確診案例，防疫中心宣布五大場所應規範戴口罩，今日口罩概念股一開盤即強勢上攻，包括康那香(9919)、恆大(1325)、美德醫療-DR(9103)紛紛亮燈漲停，南六(6504)漲幅維在6.2%以上。

南六6月新增熔噴不織布產線，7月開始貢獻，第3季出貨將持續放大，受惠在防疫產品出貨暢旺下，今年獲利表現可期，今日股價跳空開高後，不斷節節攀高，盤中最高曾衝至286.5元，漲幅在6%以上。南六新增熔噴不織布產線，紡黏不織布最快有機會10月投產，屆時口罩三層都可自給，對公司營運將有正面的助益。

康那香今日開高後，在買盤推升下，股價鎖在漲停板41.25元，至12:00，買單1.1萬張排隊等著要買。台灣隨著境外移入病例增高，口罩需求再度增加，康那香受惠疫情，除了口罩生產增加外，較高毛利的濕紙巾銷售也增加，法人看好康那香今年度獲利表現。

(時報資訊)