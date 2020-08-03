創意(3443)第三季NRE(委託設計)回溫，全年NRE營收成長上看逾3成，第三季營收也將出現季增雙位數成長，創意今股價開高震盪，逆勢走揚抗跌，盤中漲幅逾2.5%，跳上300元大關、重新站回月線位置。

創意6月合併營收9.19億元、年成長12.9%，稅前盈餘0.43億元、年成長16.2%，歸屬母公司稅後淨利0.30億元、年成長3.4%，每股淨利0.22元。

創意第二季合併營收29.27億元、季減少7.7%、年成長20.7%，歸屬母公司稅後淨利0.37億元、季減少62.6%，年減少64.4%，每股淨利0.27元。

創意上半年合併營收為60.96億元，年增22.2%，歸屬母公司業主淨利為1.35億元，年減47.1%，每股純益1.01元，上半年毛利率25.2%。

創意上半年NRE成長放緩、年減少26%，展望下半年，預估第三季季營運將出現回溫，營收將出現季增雙位數成長，其中又以NRE因為有高階製程案件認列貢獻，成長幅度最明顯，將可望有倍數成長，整體來說，NRE全年營收成長上看逾3成。

至於量產業務方面，因為上半年基期已高，年增達48%，故創意預計，第三季量產貢獻將下滑，幅度會有兩位數。

(時報資訊)