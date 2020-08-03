美股上週五受蘋果一日暴漲10％激勵，道瓊、標普、那指均收紅。受到科技股強勢領漲影響，法人3日指出，上周台股出現2.9％的週漲幅，成為上週新興亞洲市場中飆漲最兇的，但也是外資提款最多的。越南則出現於台股相反走勢，由於「「99天零病例」的防疫奇蹟雖於上週破功，越南股市承受3.7％跌幅，但卻受到外資買進3,000萬美元，為7月以來外資買盤力道最帶勁的一周。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國2020年第二季經濟成長率創二次大戰以來最低，但市場早有心理準備，且目前全球有近150種疫苗正在研發，已有18種進臨床實驗，只要其中一種有實質進展，就有望使經濟基本面回到常軌。雖然聯準會近期資產負債表呈現微幅下跌，一度令市場疑心聯準會貨幣政策是否即將變調，但聯準會主席鮑爾於上周強調，將動用一切工具支撐經濟，再度給了市場樂觀的理由。

周俊宏表示，根據美國超級財報週的近期揭露結果，FAAG四大巨頭財報高於預期，代表科技族群在居家辦公的潮流下，受盡資金吹捧，連帶使台股科技族群受益。但科技股的昂揚，其結果一則以喜，一則以憂。喜的是，科技類股資金動能充沛，指數有望挑戰一萬三關卡；憂的是台股資金分配不均，傳產、金融類股表現偏弱，意味資金過度集中科技類股，短期將使台股維持高檔震盪。長期來說，投資人宜審慎選股，MINI-LED、高速傳輸、腳踏車族群依舊相對看好。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，中美衝突高升，意外使蘋果手機供應鏈出現「雙軌制」徵兆，也就是蘋果可能呼應中國政府「國產替代」訴求，將於中國境內賣出的手機，可能交由「陸資血統純正」的中國廠商製造，非銷售於中國境內的蘋果手機預料將移出中國至東南亞、印度製造，使供應鏈產生「中國製」、「非中國製」的兩個平行世界。如果分析近期台商在東南亞的資金流向，越南的比重遠高於其他國家，意味越南未來數年可能成為這波蘋果供應鏈遷徙潮的受惠國之一。

張晨瑋認為，越南境內正爆發新一波疫情，但官方已採取嚴厲措施應對，且外資資金動向透露正向訊息，尤其越南於過去數月展現兩個值得注意的亮點，其一是疫情期間，國際遊客銳減的越南，國內遊客表現出比往年都強的消費動能，代表越南境內內需消費正崛起；其二，今年五月越南股市強彈13％，成為當月全球漲幅最高的國家，意味越南股市反彈動能強勁，投資人不妨多加留意後續投資機會。

(工商 )