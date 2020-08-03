香港股市8月開局走弱，恒生指數3日走勢疲弱，午盤收跌233.26點，中午收報24,362.09點，跌幅0.95％。國指中午收報9,974.11點，跌65.85點，跌幅0.66％。大盤上午成交量717億港元。

(工商 )

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