美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（左）3日前往追思會場弔唁，酈英傑以「Hero」形容李前總統對於台灣民主化的貢獻，期盼將持續強化立基於共享民主價值的美台關係，以榮耀李登輝的政治遺產。(陳怡誠攝)

前副總統蕭萬長（中）。（吳家豪攝）

美國在台協會(AIT)處長酈英傑在外交部長吳釗燮陪同下，今日上午至台北賓館參加李登輝前總統追思會並受訪表示，李登輝是台灣民主轉型的英雄，他的改革對於台灣成為民主燈塔，發揮關鍵作用，美國也將持續強化共享民主價值的台美關係，以榮耀李登輝的政治遺產。

今日上午除酈英傑、吳釗燮外，前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇、國民黨主席江啟臣、國民黨立院黨團總召林為洲等人也都分別到場追思。

吳釗燮表示，李前總統改變了外交型態，建立了台灣民主制度，讓台灣在國際上有越來越多的朋友和支持。因為我們共享自由民主理念、也有共同的生活方式及語言。

蕭萬長肯定李前總統對於台灣的貢獻舉世讚佩，把台灣帶到民主化的成就。王金平則說，李前總統對於台灣貢獻非常巨大，且深遠影響台灣發展，是政治家、哲學家、宗教家、戰略家，且一直堅持為台灣的安全安定繁榮發展。

蔡清祥表示，自己和李前總統的兒子李憲文是高中同學，第一次見到李前總統是他還在當台北市長時。他對我們年輕人都很關心，鼓勵要我們為國家社會多做事，所以一直懷念到現在，祝福李前總統安息、家人平安。

徐國勇、江啟臣、林為洲等人則未受訪發言，參加完追思後隨即離去。

(中時 )