後疫情時代，台灣爆出報復性出遊以及報復性消費商機，唯民進黨籍立委何欣純透露台中大里、太平手工具以及機械工廠因全球疫情延燒、中美貿易戰及以及台幣強勢升值等因素，訂單急凍，上萬家業者幾乎都是做二休三，政府紓困補助業者發給員工8成薪的紓困2.0預算也已用罄，立委院新價期將速審紓困3.0方案，盼能讓這些工廠可以挨過景氣寒冬。

台中大里、太平地區是台灣手工具業、機械業重鎮，何欣純粗估在此大約有上萬家大小不一的工廠、從業人員數十萬人，但在疫情爆發前因中美貿易戰，業者夾在美中兩邊，出口美國已受限，疫情爆發後，歐美訂單急凍，近來又遇到台幣強勢升值等不利出口因素，業者哀鴻遍野，據她所知很多工廠都目前周上二日，其他天都無工作可做，等於是做二休三。

何欣純說，看到業者的困難，政府紓困1.0、2.0也都納入手工具及機械業給予業者補貼，並支應員工8成薪，但幾已用罄，行政院已擬定紓困3.0約2千1百億元預算送立法院審議，也以預定立院8月15日開議新會期將排入優先審議。

(中時 )