中央銀行今年3月宣布降息，購屋族是否因此增加購屋意願呢？第一銀行和台灣房屋聯合舉行「2020房貸大調查」，了解民眾的房貸經驗，購屋者表示，挑選房貸的優先條件，高達88.9%的人最在意「房貸利率低」，其次為房貸成數高(50.1%)，以及手續費低(48.6%)。而今年降息後，51.8％的人因此增加購屋或換屋意願，其中包括22%的民眾人已有房，但仍想再買一間。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行降息加行政院祭出的振興方案，若在公股銀行貸款，以1000萬元房貸，現有房貸戶每月約可以省下2000多元，一年減少約2.5萬元的利息。相較房價金額，降息省下來的錢雖然有限，不過以當前鼓勵自住購屋的房市政策，整體氛圍對於原本就要買房的人而言多少有助攻之效，而隨著疫情過去，國人看屋意願更加明顯，下半年的買氣將會穩定成長。

2020房貸大調查

房貸大調查針對購屋族和銀行用戶了解貸款經驗，有51.9%的人對於申貸過程中各銀行「房貸專案比價」感到最困擾，其次覺得「利率太高」（43.7%），對「可貸的金額不滿意」(28%)。房貸族中，有7成以上年收入在百萬以內，不過僅45.9%的申貸者，房貸月繳金額控制在月收入的3成之內，而還是有超過11%的人月繳金額超過收入的一半以上。

第一銀行表示，房貸為一般家庭最重要的開銷之一，為協助廣大青年族群完成購屋夢想，特配合政府推出「青年安心成家貸款專案」，目前利率僅1.19%，大幅降低首購族的貸款負擔，民眾只要年滿20歲以上，本人和配偶及未成年子女名下都沒有自用住宅即可申請。第一銀行更提供購屋民眾「加值型信貸」服務，提高可貸金額供房屋裝潢及購置家電使用。

進一步交叉分析，房貸月繳金額超過收入一半以上的以年薪51~100萬元的占最多，張旭嵐指出，房價所得比仍高，小資族想買房，若非靠爸，多半得結婚後夫妻雙薪一起規劃，建議首購族購屋不求一次到位，可以「十年內的財務能力和家庭需求」為優先考量，「先求有再求好，先買小再換大，先住遠再搬近」，讓自己在購屋目標上有個一緩衝的空間，也能依能力階段性調整購屋條件。

其中有貸款經驗者僅26.6%有使用青年安心成家貸款（包括17.1%使用青年安心成交貸款，9.5%另外搭配其他專案），而仍有20.8%不知道有這個方案。張旭嵐表示，青年安心成家貸款須向公股銀行申請，且有上限800萬元的限制，若貸款金額超過，仍得向銀行另外貸款，而各銀行針對薪轉戶、百大企業員工，或是特殊專案客戶會提供條件優惠的專案，建議首購族可以優先向往來互動較多的銀行諮詢，更具貸款上的優勢。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，九月底前因應疫情推出的千萬以下優惠房貸利率降到兩碼，而目前疫情再起，是否延長該優惠值得期待，以最新五大銀行最新平均貸款利率推算，貸款500萬分20年本金加利息攤還，每個月繳可少繳近2000元，可說每月都有半張振興券在手，在房市逐步回溫，房貸利率穩定偏低，有利於市場信心，今年房市確實也不大受到疫情影響，民眾持續進場，房市穩健回溫腳步延燒。

2020房貸大調查

(中時新聞網)