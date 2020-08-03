中國外匯交易中心3日公布，為積極配合大陸官方「一帶一路」發展戰略，落實金融支持實體經濟發展、降低企業匯兌成本，促進銀行間人民幣外匯直接交易市場發展，將自2020年8月1日起，暫免人民幣兌新加坡元、盧布、林吉特、紐元、南非幣、沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、波蘭茲羅提、匈牙利福林、土耳其里拉、韓元和泰銖等12個直接交易貨幣的競價和詢價交易手續費，暫免期三年，至2023年8月1日結束。

(工商 )