中國暫免人民幣兌韓元等12個貨幣匯兌手續費 為期三年 12:292020/08/03 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國外匯交易中心3日公布，為積極配合大陸官方「一帶一路」發展戰略，落實金融支持實體經濟發展、降低企業匯兌成本，促進銀行間人民幣外匯直接交易市場發展，將自2020年8月1日起，暫免人民幣兌新加坡元、盧布、林吉特、紐元、南非幣、沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、波蘭茲羅提、匈牙利福林、土耳其里拉、韓元和泰銖等12個直接交易貨幣的競價和詢價交易手續費，暫免期三年，至2023年8月1日結束。 (工商 ) #暫免 #人民幣兌 #韓元 #貨幣 #林吉特 也許您會感興趣 財經熱門新聞 狂爆了！巴菲特押這檔 一夜暴賺3千億 - 財經 黃金現貨飆天價後急跌 專家揭2大關鍵惹禍 - 財經 台股驚現3次「類崩盤」 專家爆散戶輸在這關鍵 - 財經 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 即時 中華電反擊 首推三合一資費 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。