新冠肺炎病毒持續肆虐全球，伊朗政府隱瞞疫情的真相遭曝光。真實確診和死亡案例人數遠超於政府官方數據。

據英國BBC報導，伊朗政府内部人士透露伊官方疫情真實數據遭隱瞞。報導指出，伊朗7月20日截止真實疫情死亡人數為42,000人，是官方公佈的14,405的三倍多。此外，確診人數為451,024例，是政府公佈的278,827例的兩倍多。

BBC稱這些真實的數據來自一位匿名的政府内部人員，資料包含全國各地當地醫院的確診統計，詳細地記錄了每位確診案例的名字、性別、症狀、住院日期等信息。

消息來源稱希望這些提供給BBC的數據能夠揭示真相，終結伊朗政府在玩的「政治遊

戲」。

自伊朗疫情爆發以來，外界就開始質疑政府官方的數據。報導指出，當時地區當地的統計和國家的統計就有不符合、對不上的現象。

報導分析政府隱瞞數據的原因是因為疫情爆發以前伊朗就面臨國内暴亂和美國制裁等種種問題，内政混亂。掩蓋真相的行為是政府害怕的表現，指出目前伊朗國内局勢的動蕩。

原伊朗議員向BBC透露，政府害怕「貧窮和失業的人民會上街」，威脅他們的政權。他説政府「害怕真相」。

伊朗自疫情爆發以來一直都很謹慎，曾拒絕無國界醫生（Médecins sans frontières）組織進入某些地區進行治療。伊朗曾是大陸以外疫情最嚴重的國家。

(中時新聞網)