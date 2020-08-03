好消息！一年一度延慧書庫換書活動即將在10、11日於北市府大樓1樓開跑，只要準備學生證等文件或15顆以上電池，即可挑選現場的書帶回家，現場提供書籍的兌換數量更是平時的3倍，活動現場更分為7個區域供民眾享受閱讀樂趣。

環保局表示，本次活動特別增設「參考書區」，只要憑學生證等文件，當場就能索取所需的參考書，更透過社會局、原民會及社福團體主動聯繫有需要參考書的弱勢家庭，提供免費寄送到府，讓無法到現場的學子們，也能享有學習的資源與機會。

而此次活動分為7個區域，分別是主舞台區、早鳥好康區、延慧書庫區、書香閱讀區、互動遊戲區、裝置藝術區及參考書區，民眾可在不同的區域享受不同的閱讀樂趣。

環保局表示，在早鳥好康區，每日前150名入場民眾還可免費領取精美小禮物，現場主舞台10日提供2場次多彩多藝的藝術表演、11日則提供2場次環保手工創意作品及教學（採現場報名）；輕鬆閱讀的書香閱讀區、能夠隨興打卡拍照當網美的裝置藝術區及互動式遊戲機免費體驗區。另外，每日前200名於臺北市環保局Facebook粉絲專頁按讚打卡，即可獲得精緻打卡好禮。

延慧書庫自2013年成立，獲得民眾熱烈迴響，其中南門國中、讀冊生活網路書店等為最大宗，捐贈大量舊書，促使延慧書庫能延續精神，而民眾除可至內湖及萬華再生家具展示場現場兌換舊書外，也能透過環保局延慧書庫網站索取舊書。

(中時 )