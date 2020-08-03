劉振翔說髒水挾帶細菌、藥物等，散發濃濃惡臭，不僅遊客不願意進來，住在排水偷旁的居民，還常常被臭醒。(劉振翔提供／吳建輝彰化傳真)

近日有埔心鄉民指控，彰化縣永靖鄉多家豬舍，時常趁著假日或雨天偷排廢水，排水順流而下到埔心羅厝附近，羅厝村長劉振翔說，早就到附近養豬戶陳情，拜託他們轉移到適合眷養豬隻的地方，但未果，許多到埔心觀光的遊客，都被豬屎味嚇跑，希望有關單位能協助，還給居民一個健康無臭的生活環境。

鄉民甚至發起自救，埔心羅厝村、二重村、南管村、芎蕉村還有永靖竹子村等「遭殃」的村民，站出來抗議陳情，鄉民陳德旺表示，每次抗爭要求環保局開罰，環保局到場頂多開罰６萬元，之後也不了了之，不見任何改善，事後還受農業處補助，看不懂縣府在幹嘛。

羅厝村村長劉振翔說，早在2004年就開始發動陳情抗爭，但都無法動搖他們，業者排放豬糞尿液沉澱排水溝，烈日曝曬發出濃濃惡臭，附近居民都苦不堪言，髒水挾帶細菌、藥物等，散發濃濃惡臭，不僅遊客不願意進來，住在排水偷旁的居民，還常常被臭醒。

劉振翔說，村民已經決議要將養豬場放流口及溝渠上游水道封起，並清除底泥，展開自救；彰化縣環保局則回應，早年永靖約有60場左右的養住戶，近年環保局強力稽查，抓到許多私接暗管、繞流的不法業者，並要求停業，現在僅剩7家合法養豬戶，民眾若持續反映，會再加強稽查，將不法業者繩之以法。

(中時 )