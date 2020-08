美國總統川普的姪女瑪莉(Mary Trump)接受德國媒體專訪時表示,認為德國總理梅克爾遠比叔叔聰明,川普本人深知這一點,並且對此抓狂。

美國總統川普痛恨女性?

德新社報導,川普姪女瑪莉日前接受德新社專訪、為月中即將在德國上市的新書《太多,永遠不夠:我的家庭如何創造全世界最危險的人》(Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man)宣傳時再度大爆料,她認為德國總理梅克爾(Angela Merkel)「在智力上遠遠勝過」川普,「我認為他痛恨這件事,並且讓他抓狂。」

作為一名臨床心理學家,瑪莉認為川普和德國的關係出現爭議,一部分原因在於德國有強大的女性領袖,她評論川普「在面對女強人時通常表現不好」。

瑪莉還爆料,川普當年在紐約和猶太裔的房地產開發商做交易時,曾隱瞞自己有德國人血統的事實,並向對方供稱自己是瑞典裔,以避免激怒對方,事實上川普家族除了來自德國,還有一部分蘇格蘭血統。

「我們家族中完全沒有瑞典人,不懂他為什麼不說我們是蘇格蘭人,超怪的。」

瑪莉在新書中指出,如果川普在11月大選中連任,將會是美國民主的終點。她在專訪中指出,屆時她將投票給民主黨總統候選人拜登,她稱儘管身為自由派民主黨人,此次大選並不是在民主黨或共和黨之間選邊站,而是在對與錯之間做選擇。

瑪莉指出,她出書的目的是要提供大眾4年前他們所不知道的有關川普的資訊,「所以不管11月他們投給誰,他們都不能再說,『噢,我不知道他做過這件事』。」

(中時新聞網)