美國總統川普的姪女瑪莉（Mary Trump）接受德國媒體專訪時表示，認為德國總理梅克爾遠比叔叔聰明，川普本人深知這一點，並且對此抓狂。

美國總統川普痛恨女性？

德新社報導，川普姪女瑪莉日前接受德新社專訪、為月中即將在德國上市的新書《太多，永遠不夠：我的家庭如何創造全世界最危險的人》（Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man）宣傳時再度大爆料，她認為德國總理梅克爾（Angela Merkel）「在智力上遠遠勝過」川普，「我認為他痛恨這件事，並且讓他抓狂。」

作為一名臨床心理學家，瑪莉認為川普和德國的關係出現爭議，一部分原因在於德國有強大的女性領袖，她評論川普「在面對女強人時通常表現不好」。

瑪莉還爆料，川普當年在紐約和猶太裔的房地產開發商做交易時，曾隱瞞自己有德國人血統的事實，並向對方供稱自己是瑞典裔，以避免激怒對方，事實上川普家族除了來自德國，還有一部分蘇格蘭血統。

「我們家族中完全沒有瑞典人，不懂他為什麼不說我們是蘇格蘭人，超怪的。」

瑪莉在新書中指出，如果川普在11月大選中連任，將會是美國民主的終點。她在專訪中指出，屆時她將投票給民主黨總統候選人拜登，她稱儘管身為自由派民主黨人，此次大選並不是在民主黨或共和黨之間選邊站，而是在對與錯之間做選擇。

瑪莉指出，她出書的目的是要提供大眾4年前他們所不知道的有關川普的資訊，「所以不管11月他們投給誰，他們都不能再說，『噢，我不知道他做過這件事』。」

(中時新聞網)