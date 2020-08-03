「狗仗人勢」這句成語是真的！前陣子，微博上瘋傳著一段影片，一隻哈士奇齜牙裂嘴地在向一隻黃金獵犬「嗆聲」，而主人則在後方抓著牠，似乎是不想讓牠做出更衝動的行為，但卻始終無法降低牠的怒氣，無奈的主人只好放開牠，而這隻哈士奇感覺到主人離開後，竟突然大變臉，裝成什麼都沒有發生的樣子就想開溜。
從影片裡可以看到，這隻哈士奇表情非常兇狠地在對另一隻路上遇見的黃金獵犬「嗆聲」，兩隻狗彼此不斷吠叫著，爭執得相當激烈，而哈士奇的主人就在牠身後抓住牠的兩隻前腳，想阻止這場爭吵，讓牠可以稍微冷靜一點，然而哈士奇似乎感受到主人在身後，反而更加囂張，絲毫沒有要退讓的意思，無奈的主人只好放開雙手，回到後方的機車上坐下。
沒想到就在下一秒，哈士奇感覺自己的「靠山」離開，竟突然變臉，原本氣勢凌人的態度瞬間熄滅，隨後就像假裝什麼事都沒發生的樣子，留下仍在氣頭上的黃金獵犬，轉身緩緩地走回了主人的身旁。
文章來源：微博/寵物幫萌星球
(寵物)
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