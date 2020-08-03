部分美企報出良好獲利，上周五美股全面收紅，帶動日股今日上午上漲，日經也告別連六日的下跌。

周一日經225指數晨收上漲413點或+1.9%，為22123點，午休後擴大漲445點。東證一部指數上漲19.5點或+1.3%，為1515點，從上周五的近兩個半月低點中恢復。

日圓從上周五的104.19高價下挫，上午為106.4日圓兌一美元。

在個股方面，雅瑪多運輸(Yamato)上漲5.1%，該公司預測全年營業利益成長43%。村田製作所上漲1.1%，該公司維持全年財測不變。工廠自動化設備製造商基恩斯(Keyence)大跌3.9%，其上一季營業利益暴跌21.9%。

馬自達汽車下跌3.8%，暫報568日圓，馬自達公布上一季營業虧損453億日圓，為近11年來最差，預計全年將出現破紀錄營業虧損。

醫療服務公司Nichiigakkan大漲8%，因美國投資公司貝恩資本(Bain Capital)提出12億美元的高昂收購價。

7-eleven母集團7&I控股下跌8%，該公司宣布將從馬拉松石油(Marathon)收購美國加油站Speedway，市場認為收購價太高。

(時報資訊)