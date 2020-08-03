為讓消費者有更好的服務體驗，統一超(2912)7-ELEVEN斥資千萬打造進化版的鮮食設備及改變商品陳列方式，像是「新式麵包架」及「精品咖啡限定雙溫甜點櫃」搶攻併買商機，並將配菜小吃改成「吊掛式陳列」，讓商品站起來，甚至推出「自動熱壓吐司機」，預計可望帶動相關產品銷售。

麵包、甜點及配菜小吃為鮮食主力結構之一，每年締造上億元商機，根據統一超7-ELEVEN統計，一年可賣出超過2億個麵包及三明治，等於平均每秒賣出6.3個麵包類商品，7-ELEVEN今年3月推出全新商品—熱壓吐司，目前已導入13店，最高單店一天能賣出300份，設備上以操作省力化為出發點，店員僅需拆開包裝、將商品放入「自動化熱壓吐司機」，按下啟動鍵不到3分鐘，香噴噴的熱壓吐司即可出爐！設備不僅具有專利，外型採可愛圓弧造型，兼具實用及美觀。

為讓消費者有更好的服務體驗，7-ELEVEN斥資千萬打造進化版的鮮食設備及改變商品陳列方式，像是「新式麵包架」及「精品咖啡限定雙溫甜點櫃」搶攻併買商機，更將配菜小吃改成「吊掛式陳列」，讓商品站起來，甚至推出「自動熱壓吐司機」，3分鐘完成超美味的熱壓吐司，店員更省力。

統一超表示，7-ELEVEN今年6月打造新式麵包架，將包裝麵包及現烤麵包整合於單一貨架販售，不僅將貨架漆成絕美的知更鳥蛋藍色，更採用玻璃櫥窗及抽屜式設計，呈現精品麵包店氛圍；動線佈置上也極具巧思，貨架規劃在入口明顯處及靠近牛奶、飲料區，方便消費者關聯性購買，目前已導入近80店，帶動相關業績成長60%；除麵包外，7-ELEVEN也將有販售精品咖啡的門市打造如咖啡店般的享受，即日起於部分精品咖啡門市導入「精品咖啡限定雙溫甜點櫃」，玻璃蛋糕櫃裡展示滿滿的下午茶，包括Mister Donut甜甜圈、手工甜點、三明治、熱壓吐司等，目前已導入台北匯陽及台中超億門市，未來視商圈擴大導入。

再者，7-ELEVEN觀察到日本、泰國的便利商店都有吊掛商品陳列，讓原本躺著的商品站起來方便消費者挑選，因此去年12月底開始區域測試，將配菜、小吃等商品以吊掛方式陳列，成功帶動相關業績成長近50%，其中雞胸肉系列及石安牧場溫泉蛋，一個月就能較之前多賣50萬份，目前吊掛式陳列已申請專利並擴大導入超過5800間門市。

7-ELEVEN指出，為改成吊掛式陳列，針對商品的賣相、吃的習慣及食品安全等考量，歷時半年與供應商不斷討論、重新規劃產品包裝設計，目前吊掛品項已超過20種，即日起再推出「美威義式香草鮭魚菲力」、「綠竹筍」等新品，滿足民眾24小時即食新選擇。

(時報資訊)