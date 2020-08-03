新冠肺炎疫情反撲恐使全球經濟復甦受阻、美中兩國緊張局勢持續升高，以及受美元走軟影響，周一黃金現貨價格觸及歷史新高。

目前美國12月期金上漲6.50美元或0.33%，報每盎司1,992.40美元，稍早前一度漲0.5%，至每盎司1,996.30美元。

在亞洲交易時段，現貨金目前小漲0.1%，報每盎司1,976.47美元，稍早前一度漲至1,984.66美元，創下歷史新高。

根據路透社最新統計，全球的新冠肺炎確診數超過1808萬人，美國的感染人數已突破460萬。白宮負責防疫的專家周日表示，美國的疫情已進入新階段，該病毒在美國鄉村異常擴散，感染情況和城市類似。

白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）周日就減輕新冠肺炎疫情衝擊的新一輪立法表示，他對於國會很快就能達成協議並不樂觀。受此打擊，美元一度貶至逾兩年新低。

(時報資訊)