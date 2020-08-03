高雄市長補選最後2周，國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政3日上午均出席鳳山共同市場動土典禮；李眉蓁展現傳統市場人脈優勢，吳益政則不甘示弱，受訪時酸藍綠對手分別是讀稿機、背稿機，「政見會後我的支持度每天倍增」。

距離15日投票不到2星期，綠營陳其邁看好度仍維持領先，最後關頭藍白棄保效應備受關注，國民黨李眉蓁3日上午在黨籍議員陪同下，參加鳳山共同市場動土，民眾黨吳益政也出席同場活動，立委蔡壁如特地南下相陪，藍白拚場意味濃厚。

李眉蓁因父親、高雄果菜運銷公司總經理李榮宗的緣故，與傳統市場互動密切，典禮全程她與鳳山共同市場自治協會理事長陳墩厚緊鄰而坐，友好關係不言而喻，而儘管陳其邁未到場，但主辦單位不失禮數，特地介紹代表出席的綠委許智傑、林岱樺等人對市場事務相當盡心。

李眉蓁表示，如果當選市長，一定協助鳳山共同市場發展，且為了加強照顧農漁民基層，她將以「農民年收百萬」為目標，推動農業六級產業，強化生產、加工、販售，提升農業附加價值，並擴展銷售平台，維持農民的價值利潤。

民眾黨傳統組織經營較弱，吳益政在鳳山市場相對被冷落，但接受媒體聯訪時火力全開，暗酸對手李眉蓁、陳其邁在8月1日公辦政見發表會上「一個是讀稿機，一個是背稿機」，強調選民已看到他對高雄市政的深入掌握，還有人主動說要幫他買公車廣告。

藍白同場較勁，是否在意棄保效應？李眉蓁說，相信選民，最後關頭會按照自己的步調繼續努力；吳益政也說不擔心，除非選民死腦筋、不願改變，否則只要覺醒的高雄市民愈多，他就能拿到愈多選票。

(中時 )