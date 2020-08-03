檢調偵辦立委集體涉貪案聲押禁見10人，其中立委蘇震清、廖國棟及蘇辦主任余學洋、廖的助理丁復華部分，台北地院排今日自早上9點起開庭。法官首先訊問余，直到11點半才結束，余的妻小在庭外全程守候，第二位則是蘇震清，訊問至12點半，法官諭知休庭。

檢方此次聲押的對象，包括涉入SOGO經營權爭奪戰的李恆隆、郭克銘、陳超明、徐永明、蘇震清、廖國棟、丁復華、余學洋8人，以及涉入陽明山地目變更案的立委趙正宇及辦公室主任林家騏。

SOGO部分，北院2日下午2點半起依續訊問李恆隆、郭克銘、陳超明及徐永明，徐直到3日凌晨近1時許才結束，法官並諭知8名被告全數訊問完畢後，再一併諭知裁定結果，裁定8人暫押候審室；陽明山部分因案情較單純、人數較少，北院昨已裁准羈押禁見林家騏，趙正宇則以100萬元交保，檢方已即時抗告。

剩餘4名被告，北院排定訊問順序為余學洋、蘇震清、丁復華、廖國棟，最後再問一次李恆隆。余學洋歷經2個半小時才訊問完畢，目前接續訊問蘇震清，庭訊若以這個速度進行，估進最快傍晚所有人的裁定才會出爐。

今天上午余學洋庭訊時，他的妻小全程在庭外等候，余的律師宋重和出來後，妻小立刻上前詢問狀況，宋質疑檢方想押人取供，但法官人還不錯；宋受訪時則說，因偵查不公開，不便透露相關訊息，但認為裁定結果可能要等明天才會知道了。

(中時 )